Efteling

Video: paard struikelt bij stunt in Efteling-show Raveleijn

Paardenshow Raveleijn in de Efteling is zaterdagmiddag weer niet verlopen zoals het hoort. Nadat afgelopen week al sprake was van een grote brand en een ongeluk met een ruiter, kwam vandaag een paard ten val. Dat gebeurde bij de voorstelling van 17.00 uur, tijdens het doen van stunts in de arena.

In een filmpje van een toeschouwer is te zien hoe een paard tijdens het rennen struikelt en op de grond belandt. De groene ruiter, die het personage Maurits vertolkt, valt daardoor ook. Hij staat direct op, waarna ook het paard weer overeind komt. Een assistent neemt het dier aan de teugel. Het paard lijkt weinig te mankeren. Na de val kon de show gewoon doorgaan.

Raveleijn wordt geproduceerd door het Franse bedrijf Puy du Fou. In een reactie laat de Efteling weten dat "de veiligheid en het welzijn van mens en dier" in het park "altijd de hoogste prioriteit" heeft. "Dit wordt door de Efteling en partner Puy du Fou immer nageleefd en gerespecteerd. We hanteren de strengste wetgeving binnen de Europese Unie op dit gebied en verzorgen onze dieren dan ook erg goed."