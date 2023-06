Parque Warner Madrid

Eén keer voordringen bij nieuwe Batman-achtbaan kost 25 euro

Het Spaanse pretpark Parque Warner Madrid durft de hoofdprijs te vragen voor een voorrangspas. Wie de wachtrij bij de nieuwe Batman-achtbaan Gotham City Escape één keer wil overslaan, is op sommige dagen maar liefst 25 euro kwijt. Voor dat bedrag mag één persoon eenmalig gebruikmaken van een speciale ingang.

Het voorrangssysteem van Parque Warner Madrid heet Pase Correcaminos, oftewel Road Runner Pas. Bezoekers die bij meerdere attracties de wachtrij willen omzeilen, kunnen kiezen uit de varianten Platinum, Gold, Silver of Family. Vanwege de populariteit van Gotham City Escape is de nieuwe coaster op dit moment nog bij geen van de opties inbegrepen.

Het is echter wel mogelijk om een One Shot aan te schaffen voor de nieuwe Batman-attractie: een los ticket om de volledige buitenwachtrij te skippen en direct naar de voorshow te gaan. Daarna volgt wel een wachtrij tot aan het station. Die bedraagt doorgaans nog zo'n twintig minuten.



Drie lanceringen

Het tarief van 25 euro wordt gehanteerd op dagen dat het park tot 's avonds laat geopend is. Op reguliere openingsdagen kost de One Shot momenteel 19 euro per persoon. Batman: Gotham City Escape opende vorige maand. De spectaculaire multi-launch coaster van fabrikant Intamin telt vier inversies en drie lanceringen, met een topsnelheid van 104 kilometer per uur.