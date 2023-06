Plopsaland De Panne

Plopsaland verkoopt stoelen uit achtbaantrein: 100 euro per stuk

Plopsaland De Panne biedt een exclusief souvenir aan voor pretparkfans. Het Vlaamse pretpark heeft besloten om oude stoelen van de lanceerachtbaan Anubis The Ride te verkopen. Die werden onlangs vervangen. Vandaag zijn twee exemplaren verkocht, voor 100 euro per stuk.

Het komt vaker voor dat attractieparken oude achtbaanonderdelen proberen te slijten, maar meestal gaat het om wielen. Dat volledige stoelen worden aangeboden, is vrij uniek. Op dit moment is nog niet duidelijk of er binnenkort nog meer stoelen beschikbaar komen.

Het bijzondere product werd vandaag gepresenteerd op een stapel pallets bij The Ride to Happiness Shop, de souvenirwinkel bij de uitgang van spinning coaster The Ride to Happiness by Tomorrowland. Fansite Plopsa Mania kwam met foto's op de proppen.



Gerstlauer

Anubis The Ride opende in 2009. De 34 meter hoge en 600 meter lange launch coaster van de Duitse fabrikant Gerstlauer telt drie inversies. Treinen halen een topsnelheid van 90 kilometer per uur. De karretjes bestaan uit drie rijen van twee zitplaatsen.