Plopsaland De Panne introduceert variabele ticketprijzen om drukte te spreiden

Plopsaland De Panne maakt voortaan gebruik van variabele entreeprijzen. Eerder betaalden bezoekers elke dag hetzelfde tarief, zowel online als aan de kassa: 48,50 euro. Nu worden via internet voordeligere toegangsbewijzen verkocht voor specifieke data. Door populaire dagen duurder te maken dan andere dagen, hoopt Plopsa de drukte te kunnen spreiden.

Op dit moment variëren de prijzen in de online kalender tussen 38,50 en 48,50 euro. De vorige Plopsa-directie zag niets in zo'n systeem. Nu de top van de pretparkgroep vervangen is, wordt het concept wél ingevoerd. Plopsaland spreekt zelf over een Fix-ticket.

Het idee komt oorspronkelijk van de Nederlandse ticketpartner Convious, vertelt een Plopsa-woordvoerster aan Looopings. "In Nederland is die variabele prijsbepaling al iets meer ingeburgerd. Ook hier bij ons zien we daar het potentieel van in. Variabele ticketprijzen brengen zowel voor de bezoeker als voor het park voordelen met zich mee."



Positief

Plopsaland kan het systeem bijvoorbeeld ook gebruiken om beter in te schatten hoeveel mensen er per dag langs zullen komen. Daar kan de personeelsplanning op aangepast worden. Op dit moment is nog sprake van een testfase. "Maar we zien dat de eerste resultaten alvast positief zijn", aldus de voorlichtster.