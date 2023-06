Disneyland Paris

Stakingen Disneyland Paris worden grimmiger: opstootje met beveiligers, ingangen geblokkeerd

De stakingen in Disneyland Paris krijgen een steeds grimmiger karakter. Hoewel de acties bedoeld zijn als vreedzame protesten, sloeg de sfeer afgelopen zaterdag enkele keren om. Zo gingen medewerkers de confrontatie aan met beveiligers voor Studio 1, op het entreeplein van het Walt Disney Studios Park. Toen de menigte niet werd binnengelaten tot het gebouw, ontstond een opstootje met aanwezige bewakers.

Verontrustende video's laten zien hoe beveiligers op agressieve wijze proberen om hun ontevreden collega's buiten de deur te houden. Uiteindelijk gaan de deuren open en kunnen de demonstranten alsnog naar binnen. Eenmaal in Studio 1 blijkt dat bezoekers zijn opgesloten in een souvenirwinkel en restaurant om ruimte te maken voor de vele honderden stakers. Het zorgt voor een risicovolle situatie: in het geval van een calamiteit zou de chaos compleet zijn.

Net als op eerdere stakingsdagen liepen de opstandige personeelsleden met protestborden, spandoeken, toeters en vlaggen door de Disney-parken. Ze trokken voortdurend de aandacht met luid gejuich, geklap, gefluit en gegil. De groep deinst er niet voor terug om ingangen en looproutes te blokkeren. Zo was de entree van het Disneyland Park een tijdlang niet bereikbaar. Ook namen de medewerkers het kasteel van Doornroosje over.



Sprookjesimago

Er wordt gestaakt voor meer loon en betere arbeidsomstandigheden. Bezoekers hebben er op verschillende manieren last van. Op stakingsdagen gaan veel shows niet door en worden attracties later geopend. Disneyland Paris heeft de situatie overduidelijk niet meer onder controle. Voor Disney's lieflijke sprookjesimago zijn de acties desastreus. Toch geeft het management voorlopig niet toe. Directrice Natacha Rafalski laat niet van zich horen.



Directieleden zullen vrezen dat zwichten voor de eisen gezien wordt als een vrijbrief om de komende jaren meer voordelen af te dwingen met stakingen. Vakbonden en medewerkers zijn echter ook niet van plan om zich gewonnen te geven. Als er niet snel een deal wordt gesloten, zal het conflict verder escaleren. Op dinsdag 6 juni vindt wederom een staking plaats. Bovendien zijn de initiatiefnemers van plan om vanaf dat moment dagelijks actie te gaan voeren.