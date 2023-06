Duinrell

Video: Duinrell-bezoeker schrikt zich rot als veiligheidsbeugel openvliegt

Een video van een merkwaardig voorval bij een waterattractie in Duinrell is al meer dan drie miljoen keer bekeken op TikTok. Het filmpje laat zien hoe een vrouw een ritje maakt in één van de Katapults, twee parallelle schansen. Een eenpersoonsbootje wordt eerst achteruit omhoog getakeld, om vervolgens voorwaarts naar beneden te storten.

Via een helling komt het bakje op het water terecht. Een veiligheidsbeugel zorgt ervoor dat inzittenden op hun plek blijven zitten. De beelden, gepubliceerd door ene Georgia, tonen hoe die stang plotseling losraakt. Het filmpje wordt stilgezet op het moment dat de vrouw zich realiseert dat haar beugel is geopend.

Ondertussen klinkt het nummer Dumb Ways to Die van Emily Lubitz. "Nederlandse attractieparken vormen een niet soort gevaar", luidt het oorspronkelijke bijschrift. Volgens een woordvoerster van Duinrell is de video echter geen reden tot paniek. Ze benadrukt dat aan het kroos in het water af te leiden is dat de beelden niet recent gemaakt zijn.



Veiligheidssysteem

Bovendien mankeert de attractie niets, aldus de voorlichtster. "Elke ochtend wordt het veiligheidssysteem getest", laat ze weten. "Dat is in orde. De attractie is dit jaar wederom goedgekeurd." Voorheen moesten bezoekers betalen voor een ritje in de Katapults. Sinds 2022 hoeft dat niet meer. Bovendien staat er nu permanent een medewerker bij.