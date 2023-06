Efteling

Efteling plant groot onderhoud voor kasteel van Doornroosje

Eén van de oudste sprookjes in de Efteling wordt binnenkort grondig opgeknapt. Er zijn plannen om het kasteel van Doornroosje dit jaar te renoveren. Dat is hard nodig: in de oude kasteelmuren zijn de afgelopen jaren scheuren ontstaan. Ook zijn er problemen met de bestrating en de vijver.

Doornroosje ligt al sinds 1952 - het openingsjaar van het Sprookjesbos - te slapen in haar kasteel. Toen begin jaren tachtig bleek dat het originele kasteeltje aan het verzakken was, werd besloten om het tafereel te slopen en opnieuw op te bouwen. Het huidige bouwwerk stamt uit 1981. Nu, 42 jaar later, heeft de tand des tijds er opnieuw vat op gekregen.

Daar wil de Efteling iets aan doen, beginnend bij de stenen op de trap richting het kasteel. Die zijn door slijtage namelijk te glad geworden. "Om onveilige situaties te voorkomen, wordt dit pad aangepakt", laat projectleider Mark Elings weten. Ook de directe omgeving wordt meegenomen.



Lek in de vijver

"Zo zit er bijvoorbeeld een lek in de vijver, waardoor de omliggende bomen jarenlang te veel water hebben gekregen en hierdoor enorm gegroeid zijn", aldus Elings. "De wortels en stam drukken op de kasteelmuren en veroorzaken scheuren. Tijdens het geplande onderhoud worden de scheuren in de muren en de vijver hersteld."



Elings benadrukt dat de bomen rond het kasteel met zorg worden behandeld. "Met behulp van een speciaal nog aan te leggen beregeningssysteem zullen zij langzamerhand gewend moeten raken aan het krijgen van minder water."



Hans en Grietje

Sinds het einde van de coronacrisis vinden in het Sprookjesbos bijna voortdurend grote onderhoudsklussen plaats. Op dit moment wordt het Herautenplein vernieuwd, inclusief de sprookjes De Kikkerkoning en De Magische Klok. Daarnaast is de Efteling bezig om het paddenstoelenparcours uit 1952, onderdeel van het Kabouterdorp, nieuw leven in te blazen. Binnen afzienbare tijd komt ook het sprookje van Hans en Grietje nog aan de beurt.