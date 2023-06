Efteling: Danse Macabre

Toiletten bij nieuwe Efteling-attractie Danse Macabre worden genderneutraal

De toiletten bij de nieuwe Efteling-attractie Danse Macabre kennen geen klassieke verdeling tussen mannen en vrouwen. In plaats daarvan wordt een nieuw toiletgebouw, dat binnenkort opengaat, genderneutraal. Men deelt de toiletten op in een grote ruimte met hokjes en een ruimte met urinoirs. Van de toilethokjes kan iedereen gebruikmaken.

Danse Macabre opent in 2024, maar een bijgebouw is al over enkele weken toegankelijk. Dat bestaat uit de kruidenierszaak In den Swarte Kat en toiletten met de toepasselijke naam De Laetste Hoop. Tot nu toe zijn in de Efteling alleen aparte toiletten voor mannen en vrouwen te vinden. Bij dit project werd gekozen voor een andere oplossing.

Dat bevestigt een Efteling-woordvoerder desgevraagd aan Looopings. "Er komen geen aanduidingen voor mannen of vrouwen, maar voor het soort toilet: een urinoir of toiletpot", legt de voorlichter uit. "Ook komen er een paar familietoiletten." Dat zijn grotere ruimtes waar een ouder en kind samen naar het toilet kunnen, met een grote en een kleine wc.



Petitie

Hoewel de Efteling vaak beweert niet voorop te willen lopen met maatschappelijke kwesties, is het voor het eerst dat een groot Nederlands attractiepark toiletten op deze manier indeelt. Vorig jaar startte een fan nog een petitie in de hoop dat de Efteling genderneutrale toiletten zou invoeren. In pretparken in bijvoorbeeld Scandinavië komen genderneutrale toiletten al wel voor. Disneyland Paris deed er onlangs een experiment mee.



Overigens is de Efteling niet van plan om de komende tijd bestaande toiletgebouwen ook genderneutraal te maken. "We gaan de andere toiletten niet aanpassen", zegt de woordvoerder. Meerdere toiletten in het park zijn de afgelopen weken grondig gerenoveerd. Daarbij bleef de verdeling tussen mannen en vrouwen bestaan.