Efteling: Danse Macabre

Efteling-fans opgelet: kaartverkoop voor bijzondere Spookslot-documentaire gestart

Efteling-liefhebbers kunnen vanaf nu tickets bestellen voor een bijzondere documentaire over het Spookslot. Efteling-fansite De Vijf Zintuigen heeft de afgelopen maanden intensief gewerkt aan een videospecial over de historie van de iconische griezelattractie. De première vindt op zaterdag 2 september plaats in Theater De Leest in Waalwijk.

Het Spookslot werd afgelopen najaar afgebroken om plaats te maken voor de nieuwe attractie Danse Macabre. De documentaire, die de ondertitel De Historie van Station Halfweg kreeg, laat zien waarom het spookkasteel zo belangrijk was voor de Efteling. Men schetst een compleet beeld van de 44-jarige geschiedenis van het slot, vanaf de eerste ideeën tot de uiteindelijke sloop.

De makers wisten de hand te leggen op nooit eerder vertoond archiefmateriaal. Ook interviewden ze een groot aantal oud-medewerkers. De Vijf Zintuigen noemt het Spookslot "een combinatie van nauwe samenwerking, vakmanschap, briljante ideeën en technisch vernuft". "Ontwerpers, technici, uitvoerders én vaklui die samen een duistere illusie wisten te creëren, komen voor het eerst allemaal samen om hun verhalen te vertellen over de ontwikkeling en de bouw."



Toegangskaarten

Het Waalwijkse theater bevindt zich op ongeveer tien minuten rijden van de Efteling. Toegangskaarten, verkrijgbaar via deleest.nl, kosten 15 euro per stuk. Er staan op zaterdag 2 september twee vertoningen op de planning: van 13.00 tot 15.20 uur en van 19.00 tot 21.20 uur. Vermoedelijk zal de documentaire op een later moment ook online te zien zijn.