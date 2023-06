Kermis

Chauffeur van kermiswagen veroordeeld tot celstraf na rammen spoorbrug

Een 41-jarige man moet de gevangenis in naar aanleiding van een ongeluk met een kermiswagen. Hij bestuurde op 22 juni vorig jaar een vrachtauto met daarop onderdelen van de Pandora Polyp, een octopusattractie. Daarmee ramde hij de spoorbrug boven de N242 bij de Noord-Hollandse plaats Heerhugowaard.

Een decorstuk in de vorm van een octopus bleek niet onder het 4 meter hoge viaduct te passen. Tegenover de rechter gaf de chauffeur toe dat hij destijds al wist dat de wagen hoger was dan 4 meter. Door de laadvloer te laten zakken, paste hij er op de heenweg wel onder.

Op de terugweg pakte de gok minder goed uit. Nadat de enorme octopus de brug raakte, moest het treinverkeer tijdelijk worden stilgelegd. Bovendien kwamen brokstukken van de kermisattractie op de weg terecht. De man verdedigde zich door te stellen dat er sprake was van een onveilige verkeerssituatie.



Rijbewijs

In de rechtszaal bleek dat het rijbewijs van de man in 2018 al in beslag genomen is. Bovendien werd hij vaker betrapt zonder geldige documenten én zat hij al eens met alcohol op achter het stuur. De officier van justitie vroeg om zes weken cel. Uiteindelijk is de bestuurder door de rechter veroordeeld tot twee weken gevangenisstraf en een boete van 500 euro.