Efteling: Danse Macabre

Pas op voor fraude met Spookslot-NFT: valse digitale sleutel in omloop

Een oplichter probeert een graantje mee te pikken van het NFT-project van de Efteling. Het attractiepark lanceerde onlangs een virtuele versie van het gesloopte Spookslot. Wie toegang wil krijgen tot het gebouw, moet in het bezit zijn van een NFT: een digitale sleutel. De NFT's zijn alleen verspreid onder Efteling-medewerkers, maar zij mogen hun eigendomsbewijs sinds kort online verhandelen.

Dat kan via OpenSea, een speciale NFT-marktplaats. Er wordt op dit moment echter ook een NFT aangeboden die identiek lijkt, maar in werkelijkheid helemaal niet van de Efteling zelf is. Iemand creëerde zelf een NFT met de naam 'Spookslot Digitale Sleutel'. Ook de bijbehorende afbeelding werd gekopieerd.

Op het eerste gezicht hebben gebruikers met een origineel Spookslot-NFT te maken. De prijs - 7 euro - is ook aantrekkelijk: die is een stuk lager dan de vraagprijzen van de andere exemplaren. Deze nepversie, die al een paar keer werd verkocht, is geen onderdeel van de officiële collectie. Het NFT geeft dan ook geen toegang tot het virtuele spookkasteel. Wie het eigendomsbewijs aanschaft, koopt dus een kat in de zak.



Checken

Een woordvoerder van de Efteling geeft aan dat het sprookjespark in principe geen rol speelt bij het verkoopproces. Er zijn wel manieren om te checken of geïnteresseerden met een authentiek NFT te maken hebben. De officiële exemplaren worden uitsluitend aangeboden via opensea.io/collection/spookslot, met een contractadres dat begint met 0xaA1A4 en eindigt op B05957EFb25D.



Er zijn ongeveer 1800 echte Spookslot-NFT's in omloop. Tot nu toe werden tien stuks verkocht, met prijzen variërend van 52 tot 155 euro. Wie geen NFT heeft, mag enkel de buitenkant van de virtuele attractie bekijken. Dat kan door te surfen naar spookslot-metaverse.efteling.com.