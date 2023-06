Avonturenpark Hellendoorn

Avonturenpark Hellendoorn deelt vanaf nu actuele wachttijden via eigen app

Benieuwd naar de wachttijden in Avonturenpark Hellendoorn? Het Overijsselse pretpark deelt voortaan actuele informatie over de wachttijden via een eigen app. Bezoekers kunnen daarmee in één oogopslag zien hoelang ze in de rij moeten staan bij de populairste attracties. De gegevens zijn vanaf vandaag ook zichtbaar op looopings.nl/wachten en in de Looopings-app.

De officiële Avonturenpark-app werd in het voorjaar van 2020 gelanceerd. Toen gaf het park al aan dat er plannen waren om de wachttijden voor de attracties digitaal inzichtelijk te maken. Enkele jaren later is dat gelukt: wie de app gebruikt, kan tijdens de openingsuren zien wat de wachttijd is bij Balagos, Donderstenen, Rioolrat, Sungai Kalimantan en Wild Waterval.

Zodra de nieuwe spinning coaster RidderStrijd opengaat, zal ook die achtbaan opgenomen worden in het overzicht. Verder voegt men in de toekomst mogelijk nog de interactieve darkride Discovery Club toe. Daarnaast bevat de app onder meer showtijden, de parkplattegrond en de mogelijkheid om mobiel eten en parkeerkaarten te bestellen.



Service aanbieden

"We zijn ontzettend blij dat we deze service nu kunnen aanbieden", laat een woordvoerder van Avonturenpark Hellendoorn aan Looopings weten. "Het helpt onze gasten om het meeste uit hun dag te kunnen halen. Hiermee maken we de app compleet."