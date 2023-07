Efteling: Danse Macabre

Efteling staat nog steeds achter NFT-experiment Spookslot: 'Ik ben echt trots'

De Efteling heeft geen spijt van een experiment met NFT's. Het attractiepark lanceerde onlangs een virtuele versie van het verdwenen Spookslot, waarvan de binnenkant alleen toegankelijk is met een digitale sleutel: een NFT. De eigendomsbewijzen zijn geschonken aan medewerkers, maar zij mogen hun NFT wel verhandelen voor cryptovaluta op een speciale NFT-marktplaats.

Al sinds de aankondiging van het project in maart was er veel over te doen. Efteling-fans reageerden verbijsterd: zij konden zich niet voorstellen dat de Efteling zich echt in de wereld van NFT's zou storten. De commentaren waren dan ook vernietigend. Toch is directielid Koen Sanders niet ontevreden over de gang van zaken, vertelt hij in een aflevering van de Looopings Podcast.

De Efteling wilde al langer iets doen met NFT's, aldus Sanders. "We hebben heel erg nagedacht met elkaar: wat is dan de beste manier om de eerste keer met NFT om te gaan?" Toen men bezig was om een virtuele kopie van het Spookslot te maken, werd besloten om beide projecten aan elkaar te koppelen.



In de praktijk

Sanders ziet meerdere voordelen: het Spookslot blijft tot in de eeuwigheid digitaal bewaard, medewerkers zijn beloond met een exclusief cadeau en men heeft er heel veel van geleerd. "Wij hebben gezien hoe dat nu werkt met die NFT's, wat dat is, wat daar in de praktijk de nadelen van zijn en wat voor partijen je daarvoor nodig hebt."



De directeur geeft aan dat hij de argumenten van Efteling-liefhebbers wel begrijpt."Ik snap heel goed de kritiek en de teleurstelling en de mening van mensen die dichtbij de Efteling staan", geeft hij aan. "Ik wil niet voorbijgaan aan de opmerkingen en argumenten die van de fans komen en die ik ook echt snap", zegt hij even later.



Leuk zakcentje

Toch overheerst bij de directie de tevredenheid. "Ik ben echt trots dat wij met elkaar hier een keer iets anders hebben gedaan en iets geleerd hebben." Voor sommige werknemers pakt het project ook lucratief uit. "Er zijn best wel wat collega's die er op dit moment een leuk zakcentje aan verdiend hebben." Van de ruim 1800 Spookslot-NFT's zijn er tot nu toe vijftien verhandeld. De Efteling verdient er zelf niets aan.



Sanders benadrukt dat de Efteling waardevolle ervaringen heeft opgedaan door "op een heel bescheiden schaal" te werken met NFT's. Men was benieuwd of NFT's "op lange termijn" bij de Efteling zouden passen. "Een eerste stap om eens te kijken: wat bieden deze digitale kansen voor mogelijkheden voor de Efteling?"



Doodgezwegen

Ondanks de mooie woorden valt het op dat de Efteling zelf geen aandacht meer besteed heeft aan het initiatief. Na de eerste aankondiging in maart is het project doodgezwegen voor de buitenwereld. Toen het virtuele Spookslot eind mei online kwam - een maand later dan gepland - volgde er opvallend genoeg geen persbericht, geen post op de officiële socialmedia-kanalen van de Efteling en geen blogbericht op efteling.com.