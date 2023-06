Plopsaland De Panne

Meneer Spaghetti en Van Leemhuyzen geschrapt uit Samson & Marie-shows in Plopsaland

Bezoekers van de Samson & Marie-kerstshows in Plopsaland De Panne zullen voortaan twee iconische personages moeten missen. Studio 100 heeft besloten om afscheid te nemen van Eugene Van Leemhuyzen en Alberto Vermicelli, beter bekend als Meneer Spaghetti. Acteurs Walter Baele en Koen Crucke zullen geen onderdeel meer zijn van toekomstige voorstellingen.

Baele en Crucke stonden tientallen jaren op het podium met de pratende hond Samson; eerst naast Gert Verhulst en de laatste jaren naast zijn dochter Marie, die het stokje eind 2019 overnam. Crucke, die Alberto speelt, laat aan Vlaamse media weten de beslissing te betreuren. Hij had naar eigen zeggen nog wel tien of twintig jaar door willen gaan.

Baele heeft vrede met de keuze, maar geeft ook aan dat hij weer zal klaarstaan zodra Studio 100 hem nodig heeft. Meneer de Burgemeester, gespeeld door Walter De Donder, mag voorlopig wel blijven. Hij zal dit jaar wederom zijn opwachting maken in de kerstshows. De Donder is ook al jaren een vast gezicht in de Samson-zomershows in Plopsaland.



Brandweerman Bill

Volgens Studio 100 hangt het vertrek van Van Leemhuyzen en Alberto samen met de introductie van twee nieuwe personages. Samson, Marie en de Burgemeester krijgen in de kerstshows gezelschap van brandweerman Bill (Michiel De Meyer) en bakkerin Florentine (Martine de Jager), bekend van de nieuwe Samson-serie IJsjestijd.



Walter Baele en Koen Crucke verdwijnen niet helemaal van het toneel. Onder de noemer VanBurAl vormen ze samen met De Donder een muzikaal trio, dat geboekt kan worden voor festivals en discotheken. Ze brengen dan klassieke Samson & Gert-hits ten gehore in een discojasje. Het is de bedoeling dat VanBurAl in ieder geval van de partij zal zijn op oudejaarsavond in Plopsaland.