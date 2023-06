Plopsaqua Mechelen Zennebad

Plopsa vraagt nieuwe vergunning aan voor derde waterpark in België

De Plopsa Group wil in België een derde waterpark bouwen. Na Plopsaqua De Panne in 2015 en Plopsaqua Landen-Hannuit in 2021 moet ook Mechelen een eigen Plopsa-zwembad krijgen. Over de vergunning is al jaren veel gedoe. In september vorig jaar werd de bouwaanvraag officieel ingetrokken.

Plopsa liet toen al weten dat het project zeker niet van tafel was. Deze week is er een aangepaste aanvraag ingediend voor een omgevingsvergunning. Interimdirecteur Koen Clement vertelt dat er de afgelopen maanden hard is gewerkt om verbeterpunten in het dossier te verwerken. De pretparkgroep heeft goede hoop op een betere afloop.

Tot nu toe gaf de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie (POVC) twee keer negatief advies over de plannen. Ook zijn er aanhoudende protesten van buurtbewoners die vrezen voor het verdwijnen van natuur. "Nu de omgevingsvergunningsaanvraag opnieuw is ingediend, kijkt de Plopsa Group met vertrouwen de officiële vergunningsprocedure tegemoet", valt te lezen in een persverklaring.



Technopolis

Het nieuwe zwemcomplex vergt een investering van 50 miljoen euro. Plopsaqua Mechelen moet gebouwd worden op het terrein van wetenschapsattractie Technopolis. Naast een recreatief gedeelte met Studio 100-figuren wordt er ruimte vrijgemaakt voor lokale sport- en zwemclubs. Zij moeten over een tijdje het bestaande Mechelse zwembad Geerdegemvaart missen.