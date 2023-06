Efteling

Oegandese vlag toch verwijderd uit Efteling-attractie Carnaval Festival vanwege antihomowet

De Efteling heeft toch ingegrepen in Carnaval Festival. Afgelopen najaar werd een Oegandese vlag toegevoegd aan de vrolijke attractie. Door een omstreden antihomowet in het Afrikaanse land kwam die aanpassing onlangs onder vuur te liggen. Hoewel de Efteling eerst meldde dat er geen plannen waren om de wijziging terug te draaien, is de vlag nu alsnog verwijderd.

In het verleden prijkte de vlag van Zuid-Afrika in de Afrikaanse scène van Carnaval Festival, waar onder andere een grote gorilla zichtbaar is. Toen een delegatie van de Oegandese regering vorig jaar in de Efteling was, werd dat aangekaart bij de directie van het sprookjespark. In Zuid-Afrika leven namelijk geen gorilla's, maar in Oeganda wel.

"Daarom hebben we toen de vlag van Zuid-Afrika ingewisseld voor de Oegandese vlag", legt een Efteling-woordvoerder uit. "We vinden het namelijk belangrijk om een realistisch beeld te schetsen", zegt de voorlichter over de honderden primitieve carnavalspoppen met rode neuzen. De verandering werd in eerste instantie overwegend positief ontvangen.



Afzijdig

Toen Oeganda in het nieuws kwam met een zeer strenge antihomowet, waarbij de doodstraf gegeven kan worden, kantelde de beeldvorming. De Efteling hield zich aanvankelijk afzijdig. "Het uitbeelden van de landen en het plaatsen van de vlag, betekent natuurlijk niet dat we achter de wetten en ideeën van dit land staan", luidde de reactie begin vorige maand.



Nu de wet officieel ondertekend is, vindt de Efteling het bij nader inzien niet gepast om de vlag te laten staan. "We willen als Efteling normaal gesproken wegblijven van het politieke speelveld, maar voelen ons gezien deze ontwikkeling genoodzaakt om de vlag te verwijderen", legt de woordvoerder nu uit.



Afstand nemen

"We willen dat iedereen zich welkom voelt in de Efteling, gasten en collega's. De vlag kan in dit geval vervelende gevoelens oproepen. We kunnen niet anders dan afstand nemen." Daarom is het controversiële decorstuk nu weer weg. Op dit moment hangt er helemaal geen vlag. De Efteling heeft nog niet besloten of er een andere vlag terugkomt.