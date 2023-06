Disneyland Paris

Disneyland Paris waarschuwt bezoekers nu wel voor naderende staking

Disneyland Paris communiceert voor het eerst zelf over een naderende staking. Naar verwachting leggen honderden personeelsleden aanstaande zaterdag het werk neer. Afgelopen dinsdag zorgde zo'n staking nog voor chaotische taferelen in de Disney-parken. Tot nu toe werd het publiek daar officieel nooit voor gewaarschuwd.

Dit keer verscheen er wel een officiële mededeling. "Door een geplande staking door een deel van ons personeel kunnen bepaalde shows of activiteiten worden verstoord of zelfs geannuleerd", luidt de uitleg. "De Disney-parken en -hotels blijven open en we zullen er alles aan doen om een zo compleet mogelijke ervaring te bieden."

Wie al een bezoek op de planning heeft staan, krijgt de mogelijkheid om de trip uit te stellen naar een later moment. "Bij wijze van uitzondering kunnen gedateerde tickets kosteloos gewijzigd of terugbetaald worden", aldus Disney. Betaalde services als Disney Premier Access kunnen op verzoek worden terugbetaald.



Salarisverhoging

"Onze excuses voor het ongemak en bedankt voor uw begrip", besluit Disney. Ontevreden medewerkers eisen onder andere een salarisverhoging. Dinsdag marcheerden honderden demonstranten door het resort met vlaggen, spandoeken en protestborden. Veel entertainmentacts gingen niet door.