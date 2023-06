Efteling

Bouw van Efteling Grand Hotel ligt al maanden stil, maar volgens de Efteling is er niks aan de hand

Er gebeurt opvallend weinig op de bouwplaats van het Efteling Grand Hotel. Bij de hoofdingang van de Efteling moet een luxueus hotelcomplex komen te liggen met 143 kamers, maar de laatste tijd lijkt er nauwelijks gewerkt te worden. Wie foto's van de afgelopen maanden naast elkaar legt, ziet dat er al geruime tijd geen progressie is.

Na het plaatsen van de fundering en de kelder bleef het stil. Doorgaans is het een slecht teken als bouwprojecten van deze omvang zo lang platliggen. Fans speculeren dan ook steeds luider over de mogelijke oorzaken op social media, in podcasts en in vlogs. Zijn er problemen met de levering van materialen? Ligt er een financiële reden aan ten grondslag?

Volgens een woordvoerder is er echter geen reden tot paniek. Hij spreekt over een "ingecalculeerde rustige fase". De voorlichter ontkent met klem dat er sprake is van vertraging. "Binnenkort komen de eerste prefabdelen", vult hij aan. "Dan wordt het weer wat zichtbaarder." Opvallend genoeg werd dezelfde uitleg half april ook al gegeven. Sindsdien is er nog steeds niets gebeurd.



Danse Macabre

De Efteling heeft gecommuniceerd dat het hotel ergens in 2024 af moet zijn. Wanneer de opening precies kan plaatsvinden, is nog niet duidelijk. Een ander project voor 2024 vordert wel gestaag: van de nieuwe attractie Danse Macabre, de vervanger van het Spookslot, wordt steeds meer zichtbaar. In totaal investeert het attractiepark naar schatting meer dan 100 miljoen euro.