Disneyland Paris

Luchtfoto's Disneyland Paris: dit gebeurt er in het Walt Disney Studios Park

Het Walt Disney Studios Park van Disneyland Paris wordt de komende jaren significant uitgebreid. Nieuwe luchtfoto's van fansite DLP Report laten zien hoe het staat met de werkzaamheden. In het hart van het park komt een groot meer te liggen. De toekomstige wandelroutes en kijkplatformen zijn inmiddels zichtbaar.

Ook de funderingen van een toekomstige familieattractie in Tangled-stijl is al te zien. Achter Hollywood Boulevard, gelegen naast The Twilight Zone Tower of Terror, komt een uitgestrekte promenade met tuinen te liggen. Vanaf dat nieuwe wandelpad is straks een groot restaurant in art-nouveaustijl bereikbaar.

Het water zal gebruikt worden voor shows. Aan de overkant van de vijver begint een Frozen-themagebied vorm te krijgen. Daar verrijzen Scandinavische huisjes die samen een havenstadje in het fictieve koninkrijk Arendelle zullen vormen. De wereld van Frozen komt tot leven in de vorm van een bootjesdarkride.



Februari 2018

Disneyland Paris heeft niet bekendgemaakt wanneer de uitbreidingen af moeten zijn. Bij het presenteren van de oorspronkelijke plannen, in februari 2018, werd beloofd dat drie nieuwe themagebieden tussen 2020 en 2025 af zouden zijn. De coronacrisis zorgde echter voor een forse vertraging.



Uiteindelijk is de eerste fase - een Marvel-gedeelte - in 2022 geopend. In eerste instantie was ook sprake van een Star Wars-deel, maar daarover heeft Disney al jaren niets gecommuniceerd.