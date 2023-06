Plopsaland De Panne

Video: Plopsaland start bouw van vakantiepark met Plopsa-huisjes

In Plopsaland De Panne zijn de werkzaamheden voor de volgende fase van Plopsa Village begonnen. Naast het Vlaamse attractiepark wordt een groot vakantiepark met tientallen bungalows gerealiseerd. De huisjes komen in het teken te staan van bekende Studio 100-merken als Bumba, Piet Piraat en Wickie de Viking.

Plopsa nam enkele jaren geleden een bestaande camping over, met standplaatsen voor caravans, campers en tenten. De locatie is inmiddels omgedoopt tot Plopsa Village. Er zijn sinds kort ook chalets te vinden in de stijl van Kabouter Plop, Samson, Bumba en K3. Binnenkort komen daar de bungalows bij.

Een nieuwe video met luchtbeelden toont dat er al volop wordt gewerkt. "De bouw gaat in een razendsnel tempo vooruit", laat Plopsa weten. "Op deze plaats slaap je binnenkort in vakantiehuisjes van je favoriete helden. De funderingen zijn gegoten en intussen verrijzen de eerste contouren van de huisjes."