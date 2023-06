Efteling

Efteling-achtbaan Max & Moritz nog steeds niet bestand tegen hitte

Familieachtbaan Max & Moritz in de Efteling functioneert nog steeds niet vlekkeloos bij hoge temperaturen. Vorig jaar bleek dat de treinen van de powered coaster bij warm weer niet op de juiste plek in het station stilgezet kunnen worden. Vervolgens bleven regelmatig meerdere karretjes leeg, om zo het gewicht van het gevaarte te verlagen.

De Duitse attractiebouwer Mack Rides werd ingeschakeld om het mankement te verhelpen. Dat is klaarblijkelijk niet gelukt, want de afgelopen weken moesten treinen wederom gedeeltelijk leeg blijven zodra het warmer werd.

Inmiddels heeft de Efteling een informatiebord ontwikkeld om bezoekers op het probleem te wijzen. "In verband met een technisch probleem vertrekken er op dit moment geen volle treinen", valt te lezen op een viertalig klapbord. De capaciteit van de achtbaan ligt daardoor lager dan gewoonlijk, wat zorgt voor langere wachttijden.



Niet kiezen

Vanmiddag, toen de temperatuur in Kaatsheuvel opliep tot 31 graden, moest de Max-baan zelfs helemaal buiten bedrijf gesteld worden. Ook daarvoor is een bord gemaakt. "Er rijdt vandaag één trein", luidt de uitleg. "Je kunt niet kiezen in welke trein je zit." Morgen wordt het naar verwachting net zo warm.



Een Efteling-woordvoerder bevestigt dat er nog altijd complicaties zijn als het warm wordt. "We ervaren soms dat een trein een stukje doorschiet in het station", laat hij aan Looopings weten. "Dit kan verder geen kwaad, alleen kunnen de beugels dan niet open. Als dit probleem optreedt, laten we een paar plaatsen leeg om te kijken of het probleem zich dan nog steeds voordoet."



Technische dienst

Wanneer dat het geval is, wordt de technische dienst ingeschakeld. Men zoekt opnieuw contact met de leverancier om een permanente oplossing te vinden. "We sluiten niet uit dat Max en Moritz hier iets mee te maken hebben", grapt de voorlichter, verwijzend naar het achtergrondverhaal over twee kwajongens die hun dorp op stelten zetten door streken uit te halen.