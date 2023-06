Ouwehands Dierenpark Rhenen

Nieuwe diersoort in Ouwehands Dierenpark: West-Afrikaanse franjeapen

Ouwehands Dierenpark heeft een nieuwe diersoort verwelkomd. Afgelopen maand kwamen vijf West-Afrikaanse franjeapen naar de dierentuin in Rhenen. Daar hebben ze een plekje gekregen in het gorillaverblijf. Het gaat om vijf mannetjes, afkomstig van Zoo Duisburg in Duitsland.

Op dit moment kunnen de apen kennismaken met hun nieuwe omgeving. "Vanuit hun eigen verblijven in Gorilla Adventure krijgen ze de gelegenheid om de grote verblijven van de gorilla's, waar ze mee gaan samenleven, te verkennen", laat een woordvoerster aan Looopings weten. "De twee soorten zullen geleidelijk aan elkaar geïntroduceerd worden."

Ouwehands Dierenpark noemt de franjeapen "een opvallende verschijning", mede door hun witte staarten. Een staart kan zo lang zijn als 160 procent van de lichaamslengte. De dieren eten bladeren, zaden, vruchten en bloemen. In het wild komt de bedreigde soort voor van Gambia tot Ivoorkust.