Mini Efteling

Mini Efteling in Nieuwkuijk organiseert evenement voor Efteling-fans

De Mini Efteling nodigt alle Efteling-fans uit voor een speciaal evenement. In het piepkleine hobbypretparkje, gelegen in het Brabantse dorpje Nieuwkuijk, zijn verschillende onderdelen uit het bekende attractiepark in het klein nagebouwd. Tijdens een fanavond op zaterdag 17 juni geven de makers een kijkje in de keuken. Bovendien wordt een nieuwe mini-attractie onthuld.

Bezoekers kunnen op eigen houtje replica's van Carnaval Festival, het Spookslot en figuren uit het Sprookjesbos bekijken. Ook de lasershow van de Mini Efteling, gebaseerd op Vogel Rok, zal te zien zijn. Verder zorgt men voor extra bezienswaardigheden.

Zo toont een decorateur van de firma Jora Vision hoe pretparkpoppen worden vormgegeven. Technici leggen uit hoe animatronics tot leven komen. Daarnaast wordt een zelfgemaakte Spookslot-grafzerk tentoongesteld, om inzicht te geven in de bewegingstechniek. Er zijn hapjes en drankjes verkrijgbaar en er wordt voor het eerst een Mini Efteling-pin verkocht.



Watershow

Ter afsluiting kan het aanwezige publiek kijken naar de nieuwste aanwinst van de Mini Efteling: een miniatuurversie van watershow Aquanura, gelegen in de Sprookjestuin. De bijeenkomst, geschikt voor Efteling-liefhebbers vanaf 12 jaar, duurt van 18.30 tot 22.00 uur. Tickets zijn voor 10 euro te koop via mini-efteling.nl. Het aantal plaatsen is beperkt.