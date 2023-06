Attractiepark DippieDoe

Minigolfbaan met piratenthema geopend in Brabants pretpark DippieDoe

Bezoekers van het Brabantse attractiepark DippieDoe kunnen nu gebruikmaken van een nieuwe minigolfbaan. Afgelopen weekend opende het pretpark de Piraten Golf, aankleed in piratenstijl. Zo realiseerde men onder andere een groot piratenschip.

Verder wordt de aandacht getrokken door een enorme haai en een metershoge rotswand in de vorm van een schedel. Daarnaast komen spelers onder andere kanonnen, ankers en een waterput tegen. De baan bestaat uit achttien verschillende holes.

De Piraten Golf is inbegrepen bij de entreeprijs. Kinderen tot 16 jaar moeten begeleid worden door een volwassene. In maart bracht DippieDoe al een ontwerp van de toevoeging naar buiten. Het park in Best sloeg de handen ineen met ontwerpbureau Moos Studioos en decorbouwer HDB Urban Minigolf.