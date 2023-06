Safariland Stukenbrock

42 jaar oude achtbaan krijgt nieuw leven dankzij Nederlands bedrijf

Een 42 jaar oude achtbaan uit een Duits pretpark krijgt elders een tweede leven. Safariland Stukenbrock, gelegen in deelstaat Noordrijn-Westfalen, nam begin 2022 afscheid van de klassieke rollercoaster Flying Tiger. Het zou te lastig worden om aan reserveonderdelen te komen. Nu zorgt een Nederlandse partij voor een opknapbeurt.

De attractie werd opgekocht door de Britse firma Mellors Group, de eigenaar van onder andere het Engelse pretpark Fantasy Island. De groep is ook actief in het Midden-Oosten. Na een ontmanteling in Duitsland is de achtbaan vervoerd naar Overveld Coating in het Brabantse dorp Hoogerheide. Dat bedrijf is gespecialiseerd in het coaten van attracties.

Flying Tiger werd begin jaren tachtig gefabriceerd door de Limburgse leverancier Vekoma. Overveld Coating neemt de oude baandelen momenteel onder handen. Eerst haalt men de oude verf eraf, zodat een grijze basislaag overblijft. De rail krijgt vervolgens de kleur tur­quoise, terwijl de steunpilaren oranje worden gemaakt.



Koeweit

"Straks kan de baan weer veertig jaar mee, in een uitmuntende conditie", vertelt een woordvoerder van het Brabantse bedrijf aan Looopings. De attractie zal Europa uiteindelijk wel verlaten. Als de werkzaamheden zijn afgerond, wordt de rollercoaster verscheept naar Koeweit. Daar heeft de Mellors Group een groot project aangenomen.