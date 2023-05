Efteling

Kwajongensstreek: kinderen vissen geld uit Wensbron in de Efteling

Sommige Efteling-bezoekers gaan wel heel ver om aan geld te komen. Kinderen hebben dinsdagmiddag geprobeerd om muntjes te vissen uit de Wensbron in het attractiepark. Dat meldt een ooggetuige aan Looopings. Hij zag hoe twee jonge jongens in de wensput stapten, in de hoop wat muntgeld bij elkaar te kunnen sprokkelen.

Dat lukte, weet de omstander. Hij filmde het merkwaardige tafereel. De kinderen hebben enkele euro's bij elkaar kunnen scharrelen, afkomstig van het rooster in de put. Ze staakten hun brutale actie echter toen ze werden aangesproken door een verontwaardigde voorbijganger.

De Wensbron, gelegen tussen de Gondoletta en Baron 1898, staat sinds 1985 in de Efteling. Jaarlijks gooien bezoekers voor enkele duizenden euro's aan muntjes in de put. De opbrengsten gaan naar een goed doel: Save the Children. Vanaf de opening is er al ruim 200.000 euro opgehaald.



Mechanisme

Overigens is de kwajongensstreek niet alleen asociaal, maar ook potentieel gevaarlijk. In de bron bevindt zich een mechanisme dat een vis rondjes laat draaien in het water. De vis duwt een schoteltje voor zich uit, dat eens per rondje wordt gekanteld.