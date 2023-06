Liseberg

Pretpark in Zweden heeft dit jaar al vijftig abonnementen geblokkeerd vanwege wangedrag

Het Zweedse attractiepark Liseberg kent een vrij chaotische start van het seizoen. Sinds de opening van het pretpark, eind april, zijn al enkele tientallen jaarkaarten geblokkeerd in verband met wangedrag. Maar liefst vijftig abonnementhouders hielden zich niet aan de parkregels, bevestigen woordvoerders tegenover Zweedse media.

Als gevolg daarvan zijn hun pasjes ongeldig gemaakt. Volgens Liseberg gaat het om een forse toename ten opzichte van andere jaren. Het park wil niet op specifieke incidenten ingaan, maar volgens voorlichters variëren de overtredingen onder andere van voordringen in de wachtrijen tot ruzies tussen bezoekers.

Ook zijn er personen die zich niet hielden aan de regels in de attracties. Dat zou tot risicovolle situaties kunnen leiden. Er werd een aantal keer aangifte gedaan bij de politie. Een woordvoerder benadrukt dat er voldoende beveiligers aanwezig zijn om misdragingen direct in de kiem te smoren. Liseberg hanteert naar eigen zeggen een zerotolerancebeleid.



Generatieprobleem

Het park vindt het lastig om aan te geven waarom het aantal geblokkeerde abonnementen dit jaar zo hoog ligt. De voorlichter suggereert dat sprake kan zijn van een generatieprobleem, mede door de coronapandemie. "Het zijn vooral tieners waarbij dit gebeurt", zegt hij. "Dit is een generatie die niet geleerd heeft om in de rij te staan." Verder suggereert de zegsman dat het warme weer voor extra frustraties kan zorgen.