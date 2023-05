Liseberg

Zweeds pretpark heeft spijt van stripact op personeelsfeest

Het Zweedse pretpark Liseberg heeft medewerkers getrakteerd op een pikant schouwspel. Tijdens een groot personeelsfeest, bedoeld om het honderdjarig bestaan van het attractiepark te vieren, kwam eerder deze maand een stripact voorbij. Personeelsleden kregen een burlesqueshow voorgeschoteld.

Dat begon vrij onschuldig, maar na verloop van tijd gingen er steeds meer kledingstukken uit. Niet alle aanwezigen konden dat waarderen, meldt dagblad Göteborgs-Posten. De krant sprak met werknemers die steen en been klaagden over het ingehuurde entertainment.

Meerdere personen zouden de zaal uit onvrede verlaten hebben. "We zijn vertrokken toen een stripper zich begon uit te kleden", laat één van de medewerkers weten. Ook het management van Liseberg baalt ervan. Men had eigenlijk iets heel anders voor oren.



Acrobatisch

"We zijn het er volledig mee eens dat dit deel van het entertainment niet gepast was", reageert Liseberg-directeur Andreas Andersen. De directie was vooraf naar eigen zeggen niet op de hoogte van het burlesque-onderdeel in de show. Een woordvoerster geeft toe dat de voorstelling "een beetje te ver" ging. "Wij dachten dat het meer acrobatisch zou zijn."