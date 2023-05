Efteling

Efteling-voorstelling Raveleijn draait weer na brand: dit is de schade

Ondanks een brand in de arena wordt Efteling-voorstelling Raveleijn vanmiddag gewoon weer opgevoerd. Tijdens de eerste show van de dag, die begon om 11.30 uur, kwam een deel van het decor in lichterlaaie te staan. De brandweer kreeg het vuur snel onder controle.

De show van 13.00 uur moest door het incident geannuleerd worden, maar om 15.30 uur was Raveleijn opnieuw te zien. Er is wel wat schade aan het decor. "De brandweer heeft vanwege de veiligheid een stuk van het decor afgebroken", legt een voorlichter uit in gesprek met Looopings.

De openluchtarena van Raveleijn moet een middeleeuws dorpsplein voorstellen, bestaand uit twee gevelrijen met een toren ertussen. Het vuur ontstond aan de rechterzijde van de linker gevelrij, bij een gebouwtje met de naam Bakkerij Barends. Er hing een bord aan de gevel met een krakeling en een kroontje erop. Dat element ontbreekt nu.



Vlammenwerper

Om de schade aan het oog te onttrekken, zijn er jute zakken bevestigd aan de rand van het gebouw. De oorzaak van de brand staat officieel nog niet vast, maar waarschijnlijk heeft een vuureffect niet goed gefunctioneerd. Op de plek van de brand bevond zich namelijk een vlammenwerper. Voorlopig staat dat effect uit.



De grote mechanische draak in de arena spuwt nog wel vuur. Bij het voorval raakte niemand gewond. Door de brand moest ook het hoofdkantoor van de Efteling ontruimd worden: de kantoorruimtes bevinden zich achter de gevels. Na ongeveer een half uur mochten alle medewerkers weer terug naar binnen.