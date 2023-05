Legoland Windsor Resort

Video: Legoland presenteert levensgrote Ferrari gemaakt van ruim 400.000 Lego-blokjes

De Engelse vestiging van Legoland heeft een bijzonder Lego-model in huis gehaald. Bezoekers van Legoland Windsor kunnen zich sinds kort vergapen aan een levensgrote Ferrari-auto, gemaakt van ruim 400.000 Lego-steentjes. De creatie is onderdeel van de nieuwe beleving Lego Ferrari Build and Race.

Daar krijgen pretparkbezoekers de kans om hun eigen mini-Ferrari te bouwen, die ze met behulp van projectietechniek digitaal kunnen testen op een Lego-racebaan. Parkeigenaar Merlin Entertainments ging onlangs een brede samenwerking aan met het wereldberoemde Italiaanse merk.

De immense Lego-auto dient als fotopunt. Het gaat om een replica van de iconische Ferrari Daytona SP3. Om precies te zijn waren er 402.836 blokjes nodig om de wagen na te bouwen in Lego. Dat nam bijna een jaar in beslag. Overigens is niet alles aan het felrode model van Lego: het stuur en de wielen zijn origineel.