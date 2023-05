Newquay Zoo

Rode panda wandelt rustig over straat na ontsnapping uit Engelse dierentuin

Inwoners van een Engelse gemeente zagen afgelopen week plotseling een rode panda over straat lopen. Het dier maakte vrijdag een rustig wandelingetje door Newquay, gelegen in district Cornwall. Later werd duidelijk dat de panda ontsnapt was uit een nabijgelegen dierentuin.

Medewerkers van een lokale groenteboer vermoedden eerst dat ze te maken hadden met een grote kat. Toen het verdwaalde dier dichterbij kwam, ontdekten ze dat het om een rode panda ging. Getuigen gaven het beest een appel, in afwachting van de ingeschakelde politie.

In eerste instantie dachten agenten dat ze voor gek werden gehouden. Uiteindelijk kwamen ze wel ter plaatse en bleek Newquay Zoo, een dierenpark in de buurt, een rode panda te missen. Niet veel later kon de panda gevangen en teruggebracht worden door verzorgers.



Sundara

De dierentuin huisvest twee vrouwelijke exemplaren: Seren en Sundara. Laatstgenoemde panda klom vrijdagochtend uit haar verblijf. Het 11 maanden oude dier arriveerde eerder deze maand, na het overlijden van een mannetje. Newquay Zoo neemt maatregelen om ontsnappingen in de toekomst te voorkomen.