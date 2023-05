Efteling

Efteling-medewerkster laat pubers excuses aanbieden na misbruiken mindervalidenpas

Een medewerkster van de Efteling heeft drie pubers betrapt op frauderen met een gehandicaptenpas. Dat valt te lezen op social media. Efteling-bezoekers kunnen een zogeheten faciliteitenkaart gebruiken om gebruik te maken van speciale ingangen bij attracties. Onlangs ontstond landelijke commotie toen bleek dat mensen zonder beperking er af en toe misbruik van maken.

Zij hanteren de pas alleen om wachtrijen over te kunnen slaan. De Efteling vraagt in principe niet om medische gegevens. Toch ontdekte een personeelslid vanmiddag dat een groepje de boel aan het bedonderen was, schrijft een vrouw op Twitter. Ene Patricia, die twee zoons met autisme heeft, stond te wachten bij de rolstoelingang van De Vliegende Hollander.

"Een mevrouw van de Efteling komt aan lopen met drie beteuterde pubers, die ten onrechte een faciliteitenkaart hadden gebruikt", meldt de bezoeker. "En die moeten nu aan iedereen in de rij hun excuses aanbieden." Het is niet duidelijk hoe de Efteling-werkneemster in kwestie doorhad dat de jongeren geen echte beperking hebben.



Gesprek aangaan

De Efteling maakte onlangs bekend dat er geen plannen zijn om het beleid rond de faciliteitenkaart aan te passen, ondanks dat er af en toe sprake blijkt te zijn van fraude. Een voorlichter gaf toen aan dat leidinggevenden bij twijfel wel het gesprek kunnen aangaan met bezoekers. "Zij zijn hiervoor getraind", aldus de woordvoerder.