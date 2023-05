Efteling

Stoomtrein Efteling aangereden door vrachtwagen: bezoekers naar de EHBO

De nostalgische Stoomtrein in de Efteling is vanmiddag aangereden door een vrachtwagen. Daardoor kwam de trein abrupt tot stilstand. Het incident vond plaats op het spoor in de buurt van houten achtbaan Joris en de Draak. Volgens ooggetuigen werd de locomotief van de trein geraakt door de wagen.

Sommige inzittenden hielden lichte verwondingen over aan de botsing. Zij zijn uit voorzorg naar de EHBO-post in het park gebracht. De Stoomtrein werd na het ongeluk gesloten. "We weten nog niet hoe dit heeft kunnen gebeuren", vertelt een Efteling-woordvoerder aan Looopings. Hij benadrukt dat er geen geen zwaargewonden zijn.

De personeelsleden die op de trein stonden, maken het voor zover bekend ook goed. Op de plek van het ongeval zijn na afloop schermen neergezet. "Op die manier konden we uit het zicht van gasten alles opruimen", legt de voorlichter uit. De bewuste locomotief zou niet ernstig beschadigd zijn.



Afgekeurd

De vrachtwagen was in het attractiepark voor het afleveren van bouwmateriaal voor de nieuwe attractie Danse Macabre. Rond 14.30 uur kon de Stoomtrein heropend worden, met een andere trein. Op het traject rijden momenteel twee verschillende locomotieven: Moortje en Trijntje. Bij de derde locomotief Aagje is de stoomketel afgekeurd.