Efteling

Brand uitgebroken in decor van Efteling-show Raveleijn

In de arena van paardenshow Raveleijn in de Efteling is vanochtend brand uitgebroken. Dat gebeurde tijdens de show van 11.30 uur. Vervolgens werd de arena onmiddellijk ontruimd. Ook het gelijknamige aangrenzende kantoorpand is uit voorzorg geëvacueerd. De brandweer is ter plaatse om het vuur te blussen.

Over eventuele schade aan het decor is nog niets bekend. Raveleijn wordt sinds 2011 opgevoerd in een openluchtarena gelegen tussen Droomvlucht en Villa Volta. Het geheel is vormgegeven als een middeleeuws dorpsplein met twee gevelrijen - waar kantoren achter schuilgaan - en een grote toren. Er staat een overdekte tribune naast.

De oorzaak van de brand moet nog onderzocht worden. In de voorstelling, geproduceerd door het Franse bedrijf Puy du Fou, wordt gebruikgemaakt van vuureffecten. Tijdens de climax van de show activeert men verschillende vlammenwerpers in het decor. Vermoedelijk is het daarmee misgegaan.



Ziekenhuis

Bij de brand vielen geen gewonden. Ook de paarden maken het goed. Gistermiddag moest Raveleijn nog stopgezet worden toen een mannelijke ruiter ten val kwam. Hij is afgevoerd naar het ziekenhuis.