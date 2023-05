Kermis

Zuid-Limburgse kermis vroegtijdig beëindigd na inbraak en geweldsdelict

De kermis in het Zuid-Limburgse dorpje Banholt is eerder stopgezet dan gepland. Eigenlijk zou het jaarlijkse buurtfeest in de gemeente Eijsden-Margraten tot en met dinsdag duren. Na een vervelend incident kozen de initiatiefnemers ervoor om de kramen en attracties eerder te sluiten.

"Vanwege een inbraak in een kermisattractie gisteravond, met een geweldsdelict met lichamelijk letsel daaropvolgend, heeft de organisatie in goed overleg met de kermisexploitanten besloten de kermis vroegtijdig te beëindigen", verscheen maandag op Facebook.

Wat er precies is voorgevallen, houdt men voor zich. "De talrijke hartverwarmende reacties vanuit de gemeenschap doen goed, helaas zijn het ook hier slechts enkelen die het verzieken voor de rest. Jammer!" De kermis in Banholt bestond onder meer uit een draaimolen en een klein racebaantje voor kinderen.