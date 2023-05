Efteling

Efteling-show Raveleijn stilgelegd vanwege ongeluk met ruiter

De Efteling heeft paardenshow Raveleijn vanmiddag moeten stilleggen vanwege een ongeluk. Een mannelijke ruiter kwam tijdens het doen van stunts ten val in de arena. Daarbij stootte hij zijn hoofd. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht, bevestigt een Efteling-woordvoerder aan Looopings.

Het incident gebeurde bij de voorstelling van 15.30 uur. Honderden bezoekers waren getuige van het voorval. Toen bleek hoe ernstig de situatie was, is besloten om de show volledig stop te zetten en de tribune te ontruimen. "Dames en heren, wilt u deze ruimte alstublieft verlaten?", klonk het. "Volgt u de aanwijzing van ons personeel op."

Hoe het nu met de gevallen ruiter gaat, is niet duidelijk. Een voorlichter heeft geen informatie over zijn verwondingen. De man was uiteindelijk wel in staat om zelf op te staan, zo is te zien op videobeelden van een toeschouwer. Hij was dus bij bewustzijn.



Vervanging

Raveleijn wordt geproduceerd door het Franse bedrijf Puy du Fou, gespecialiseerd in paardenstunts. De show staat vandaag nog één keer op het programma, om 17.00 uur. Die voorstelling gaat wel gewoon door, ondanks het ongeluk. Er wordt vervanging geregeld voor de acteur in kwestie.



Werken bij Raveleijn is niet zonder gevaren. Een jaar geleden, in mei 2022, vond ook een pijnlijk ongeluk plaats. Toen viel een vrouwelijke ruiter van haar paard tijdens een show, waarna ze afgevoerd moest worden naar het ziekenhuis. In september vorig jaar werd de crew overvallen door een plotseling sterfgeval, waarna de voorstelling uit respect een dag ontbrak.