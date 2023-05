Efteling

Jochie giet flesjes water leeg over Efteling-bezoekers: 'Niet de bedoeling'

Een jonge Efteling-bezoeker heeft zelf voor wat extra watereffecten gezorgd bij wildwaterbaan Piraña. De brutale knul besloot verschillende lege flesjes te vullen met water. Vervolgens nam hij plaats op een brug boven de waterattractie, waar hij de flesjes leeggoot op de mensen in de passerende bootjes.

Een vriendje filmde de actie voor TikTok. Daar zijn de beelden, verspreid over twee filmpjes, al enkele duizenden keren bekeken. "Ik ga al deze flesjes hier op die mensen gooien in de Efteling", zegt het jochie bij aanvang van de eerste video. Het tweetal giert het uit als het lukt om bezoekers een nat pak te bezorgen.

Hoewel de jongens zelf ontzettend om hun vondst konden lachen, keurt een Efteling-woordvoerder het voorval af. "De attractie is al nat genoeg, een vaartocht zorgt voor voldoende verfrissing", zegt hij in een reactie op de beelden. "Dit is dan ook niet de bedoeling."



Inca-beelden

Er bestaat ook een alom geaccepteerde mogelijkheid om opvarenden in de Piraña nat te spetteren. Naast het parcours staan vier Inca-beelden die op een moment naar keuze geactiveerd kunnen worden door passanten. Er wordt dan water gesproeid over de vaargeul.