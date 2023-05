Efteling

Video: Efteling-bezoeker doet huwelijksaanzoek op Pardoes Promenade

De Pardoes Promenade in de Efteling is vandaag het decor geweest van een romantisch tafereel. Een man besloot zijn vriendin ten huwelijk te vragen op de bekende laan in het sprookjespark, in het bijzijn van vrienden en familie. Daarvoor had hij een wit kleedje uitgerold naast de fonteinen bij pannenkoekenrestaurant Polles Keuken.

Er waren rozen en bloemblaadjes overheen gedrapeerd. Ook stonden er personen die met letters op blaadjes de woorden "marry me" vormden. De man presenteerde zichzelf in een hart gemaakt van rozen, met het Symbolica-paleis op de achtergrond.

Een filmpje van een voorbijganger laat zien hoe hij een bos bloemen overhandigt aan zijn partner, waarna hij voor haar op de knieën gaat. Dat zorgt voor gejuich en applaus van omstanders. Het sprookje loopt goed af, maar dat kan niet gezegd worden voor de meegebrachte confettikanonnen: die blijken voor geen meter te werken.