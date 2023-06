Flamingo Land Resort

Pretparkfans gaan 87 keer achter elkaar in pijnlijke achtbaan voor het goede doel

Enkele pretparkfans hebben een heldhaftige stunt uitgehaald in een Engels attractiepark. Vier Britten zijn de uitdaging aangegaan om de hele dag ritjes te maken in een extreem pijnlijke achtbaan: Hero, een flying coaster in pretpark Flamingo Land. Dat deden ze om geld op te halen voor het goede doel.

Hero is een achtbaan van het type volare. De 15 meter hoge rollercoaster werd in 2013 gebouwd door de Italiaanse fabrikant Zamperla. Passagiers nemen liggend plaats in losse bakjes met vier zitplaatsen naast elkaar. Ze gaan twee keer over de kop. De attractie staat erom bekend zeer oncomfortabel te zijn.

Toch lukte het de vier achtbaanliefhebbers - Dan, Marcus, Sam en Tom - om op woensdag 14 juni 87 ritjes achter elkaar te maken, onder de noemer Hero All Day. Ze kregen een eigen karretje toegewezen, waardoor ze niet in de rij hoefden te staan. "Het was afschuwelijk pijnlijk, maar het was het helemaal waard", lieten de heren na afloop weten in een verklaring.



Doneren

De initiatiefnemers riepen fanaten en bezoekers op om geld te doneren aan Mind, een organisatie die zich inzet voor mensen met psychische problemen. Tot nu toe werd 271 keer gedoneerd. Daarmee is 3557 pond opgehaald, ongeveer 4145 euro euro. Geld doneren kan tot 1 juli via het platform JustGiving.