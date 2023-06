Walibi Belgium

Deze zomer gratis zonnebrandcrème voor bezoekers Walibi Belgium

Bezoekers van Walibi Belgium kunnen zich komende zomer gratis insmeren met zonnebrandcrème. Als onderdeel van een samenwerking met verzekeringsmaatschappij AG Insurance heeft het pretpark op verschillende plekken automaten met zonnecrème geïnstalleerd, bevestigt een Walibi-woordvoerder.

De actie loopt tussen mei en september. Het doel is om mensen bewust te maken van het gebruik van zonnebrand in de strijd tegen huidkanker. Ook de Belgische Stichting tegen Kanker haakte aan. Er worden dispensers geplaatst op ruim vijftig locaties in België, waaronder aan de kust, op grote festivals, in dierenpark Pairi Daiza en in Walibi.

Het attractiepark in Waver telt acht distributiepunten met crème van leverancier Sundo. Die heeft een beschermingsfactor van SPF 30 tot 50. "De zonnecrème bevat UVA- en UVB- filters, is parabeenvrij, hypoallergeen en waterproof", laat AG Insurance weten. Het product is bovendien niet getest op dieren.



Intensiteit

Op de automaten staan reclames voor een baan bij de verzekeraar. Een schermpje geeft voortdurend informatie over de actuele intensiteit van de zon. Initiatiefnemers spreken over SMOTspots, waarbij de afkorting SMOT staat voor Skin Matters Over Tan.