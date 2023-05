Attractie- en Vakantiepark Slagharen

Oude paradewagen Attractiepark Slagharen te koop voor 24.950 euro

Een oude paradewagen uit Attractiepark Slagharen wordt te koop aangeboden op Marktplaats. Een autobedrijf uit het Brabantse Beek en Donk biedt een oldtimer aan die jarenlang door het Overijsselse pretpark heeft gereden. Daar was de klassieke Ford A Roadster onderdeel van verschillende parades.

Zo reed de bijzondere gele cabriolet mee met de iconische lichtjesparade Miracle of Lights, die vijftien jaar lang te zien was in het najaar. In 2020 koos Slagharen ervoor om de stoet te vervangen door een ander evenement.

De tweedeurs benzineauto, gefabriceerd in februari 1930, heeft sinds 2003 een Nederlands kenteken. Er staat 12.341 kilometer op de teller. "Ondertussen is dit exemplaar alweer 93 jaar oud", laat verkoper Auto Mooij Classics weten. "De auto is nog grotendeels helemaal origineel."



Taxatierapport

Er hoort volgens de aanbieder een taxatierapport bij van 30.000 euro. De vraagprijs bedraagt op dit moment 24.950 euro. Wie interesse heeft, kan een kijkje komen nemen in de showroom van het bedrijf.