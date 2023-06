Duinrell

Muziekfestival Duinrell keert niet terug in 2023: 'Sluit niet goed aan op strategie'

Er komt geen tweede editie van het One Two Tribute Festival in Duinrell. In het Wassenaarse attractiepark vond in 2022 een groot muziekfestival plaats, met imitators van bekende artiesten. Hoewel het niet druk was, gaf een woordvoerder destijds aan zeer tevreden te zijn over de sfeer.

Het was de bedoeling om het muzikale evenement een vaste plek op de kalender te geven. Duinrell gaf aan dat het festival bij de komende edities verder zou moeten groeien. Toch heeft het management er uiteindelijk voor gekozen om er geen vervolg aan te geven.

"Het One Two Tribute Festival komt inderdaad niet terug in deze vorm", laat een woordvoerster desgevraagd aan Looopings weten. "Uiteindelijk sloot het concept van het festival niet goed aan op de strategie van Duinrell." Het populaire Tina Festival keert in 2023 wel weer terug, op zaterdag 16 en zondag 17 september.