Plopsaland De Panne

Plopsaland verlaagt prijs van flesje water: geen 5,49 euro meer

Plopsaland De Panne heeft de prijs van een flesje water verlaagd. Een jaar geleden ontstond consternatie toen bleek dat het bekende Vlaamse attractiepark maar liefst 5,49 euro vroeg voor een petfles Chaudfontaine-water van 50 centiliter. Veel te duur, luidde het commentaar op social media. Nu is de prijs iets verlaagd.

Voortaan moet 5 euro afgerekend worden, waarvan 50 eurocent statiegeld. Op borden wordt daarom 4,50 euro vermeld. Dat is 50 cent minder dan voorheen. Bezoekers zijn wel zelf verantwoordelijk voor het terugvragen van het statiegeld. Soms zullen ze daarvoor in de rij moeten staan. Als ze die moeite niet nemen, kostte het product dus 5 euro.

In de andere Plopsa-parken in België - Plopsa Indoor Hasselt, Plopsa Coo en Plopsa Station Antwerp - werd dezelfde wijziging doorgevoerd. Overigens is statiegeld op kleine petflessen in België niet wettelijk verplicht. De Plopsa Group kiest er vrijwillig voor. Wie een leeg flesje mee naar huis neemt, is het betaalde statiegeld dus ook kwijt.



Nieuw management

De prijsverlaging is opvallend: Plopsa staat erom bekend de tarieven alleen te verhogen. De pretparkgroep heeft sinds kort een nieuw management. Twee directeuren zijn weggestuurd, een derde vertrok later in overleg. Koen Clement van moederbedrijf Studio 100 fungeert nu als interimdirecteur. Onlangs werd Xavier Verellen binnengehaald als de nieuwe marketingbaas.