Duinrell

Een nieuw stukje Duinrell: Amsterdams themagebied met gamehal en attracties

Bezoekers van Duinrell kunnen vanaf dit jaar een nieuw gebied ontdekken. In het Wassenaarse pretpark is de afgelopen maanden een Amsterdams themadeel verrezen, met typisch Amsterdamse geveltjes en lantaarns. Daarachter bevindt zich de Arcade, een gloednieuwe gamehal. In de buurt hebben enkele bestaande attracties een nieuwe plek gekregen.

Zo werd de vijver met de Botsboten opnieuw aangelegd. De waterspeelplaats PlayFountain, die eerder naast het Kikkerrad te vinden was, is naar het nieuwe gebied verhuisd. Binnenkort moeten ook de Trampolines terugkeren. Het naamloze Amsterdamse gedeelte ligt tegenover de grote Speeltuin.

In de gamehal staan onder meer speelautomaten, airhockeytafels, simulatoren en flipperkasten. In totaal telt de Arcade volgens Duinrell 81 apparaten. Daarnaast hebben verschillende klassieke voertuigen een plek gekregen: een busje, een cabrio, een motor en een politiewagen.



Oldtimerbaan

De Arcade werd begin april in gebruik genomen. Enkele omliggende attracties volgden niet veel later. Het is nog wachten op een volledig nieuwe attractie: De Oude Lijnbaan, een oldtimerbaan van de Duitse fabrikant Metallbau Emmeln. Waarschijnlijk vindt de opening in juli plaats.