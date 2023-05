Attractie- en Vakantiepark Slagharen

Oude logo's van Attractiepark Slagharen uitgebracht als pins en sleutelhangers

Attractiepark Slagharen heeft verschillende souvenirtjes uitgebracht voor nostalgici. De oude logo's van het Overijsselse pretpark zijn nu verkrijgbaar als pins en als sleutelhangers. Bovendien verschenen de emblemen op boodschappentassen en bekers.

Het gaat om logo's die stammen uit de tijd dat het vakantieresort nog door het leven ging als Shetland Ponypark. Slagharen doet dit jaar een stap terug in de tijd vanwege het zestigjarig bestaan. Eerder dit seizoen verscheen al een speciale jubileumpin.

De souvenirs zijn verkrijgbaar in de Main Store, de grote winkel in de Main Street. Voor de vijf verschillende pins en sleutelhangers vraagt men respectievelijk 4,95 euro en 6,95 euro per stuk. Een beker kost 14,95 euro, een tas 9,95 euro. In de winkel wordt ook een historisch boek verkocht: Henk Bemboom's Rollercoaster Life, over de oprichter van Attractiepark Slagharen.