Parc Astérix

Parc Astérix plant tientallen meters hoge zweefmolen voor seizoen 2024

Parc Astérix treft voorbereidingen voor de bouw van een tientallen meters hoge zweefmolen. Het Franse pretpark bestelde bij de Italiaans leverancier Zamperla een attractie van het type vertical swing. Dat blijkt uit een document dat uitlekte via een Frans forum.

De molen moet volgend jaar opengaan in het Egyptische themadeel, naast de grote achtbaan OzIris. Bezoekers nemen plaats in hangende gondels voor twee personen. Tijdens de rit worden de bakjes al draaiend omhoog gelift. Zo fungeert de carrousel tegelijkertijd als uitkijktoren.

Het concept staat ook bekend als starflyer. Een vertical swing is volgens fabrikant Zamperla 30, 41 of 52 meter hoog. Het is nog niet duidelijk waar Parc Astérix voor gekozen heeft. De uitgelekte afbeelding toont ook toiletten, een horecagelegenheid en een nieuw spookhuis voor halloweenfesival Peur sur le Parc.



Commentaar

Het nieuws is nog niet officieel bevestigd. Directrice Delphine Pons liet onlangs al wel los dat het Egyptische gebied in 2024 inderdaad uitgebreid wordt met een attractie, maar over het type liet ze niets los. Looopings heeft woordvoerders de afgelopen weken meermaals om commentaar gevraagd. Een reactie bleef echter uit.







Voor Parc Astérix betekent de toevoeging in ieder geval een nieuwe blikvanger voor automobilisten die het park passeren op de snelweg. De trekpleister nabij Parijs verwelkomde vorig boekjaar een recordaantal van 2,6 miljoen bezoekers. Men wil de komende tijd groeien naar drie miljoen jaarlijkse gasten.



Waterpark

In 2021 werd nog gedacht aan het openen van een tweede park. Dat idee is volgens Pons van tafel. "We hebben overwogen om een waterpark te bouwen, maar op dit moment is dit geen onderdeel van ons masterplan voor de komende tien jaar." In plaats daarvan wordt gefocust op het uitbreiden van het bestaande park. Wellicht komt er wel een kleinschalig zwembad voor hotelgasten.