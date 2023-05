Movie Park Germany

Movie Park Germany introduceert betaalde zitplaatsen voor stuntshow

Movie Park Germany laat bezoekers betalen voor een gegarandeerde zitplek bij een stuntshow. Wie zeker wil zijn van een plaatsje bij de nieuwe voorstelling Operation Red Carpet, kan voortaan online een speciaal toegangsbewijs aanschaffen. Dat kost 5 euro per persoon.

Het Duitse pretpark maakt hiervoor gebruik van het Speedy Pass-voorrangssysteem op mpg.speedy-pass.com, dat al een tijdje gehanteerd wordt bij de attracties. "Zet jezelf in de schijnwerpers", laat Movie Park weten. "Verzeker jezelf een plaats op de middelste, voorste rij en ervaar een blockbustersfeer zoals in Hollywood, met het beste uitzicht. Dichter bij de actie kun je niet komen."

Operation Red Carpet is sinds eind april te zien in stuntarena Studio 6. Het verhaal gaat over een bende die het gemunt heeft op filmprijzen. De schurken duiken op tijdens het uitreiken van een award in Los Angeles. Het is aan filmsterren Angelina Croft en James McDean om de held uit te hangen, in samenwerking met de politie.



Kinderattractie

De toegang is gratis, maar de capaciteit van de tribune is beperkt. Door te betalen voor een zitplaats weten bezoekers zeker dat ze naar binnen kunnen én dat ze een goede plek krijgen. Eerder dit seizoen introduceerde Movie Park al twee andere betaalopties: er wordt nu geld gevraagd voor een meet-and-greet en een kinderattractie.