TusenFryd

Attractiepark in Noorwegen opent triple-launch coaster met hangende karretjes

In Noorwegen gaat komend weekend een bijzondere nieuwe achtbaan open. Pretpark TusenFryd opent zaterdag de eerste inverted triple-launch coaster van de Duitse fabrikant Gerstlauer, met drie lanceringen en karretjes onder de rail. De attractie kreeg de naam Storm - The Dragon Legend. Op YouTube verschenen de eerste onride-beelden.

TusenFryd waarschuwt dat de rit behoorlijk turbulent is, door de heftige g-krachten, drie inversies - vooruit, achteruit en weer vooruit - en de topsnelheid van 95 kilometer per uur. "Hoewel er een minimumlengte geldt van 130 centimeter, willen we u erop wijzen dat dit een zeer intense ervaring is." De 33,5 meter hoge coaster is dan ook "niet voor tere zieltjes".

Het park noemt het verder "een achtbaan waar liefhebbers van over de hele wereld reikhalzend naar uit hebben gekeken". "Het is de eerste in zijn soort in Europa." Storm - The Dragon Legend staat in een themagebied met de naam Dragonville. Het verhaal gaat over een drakentemmer.



Gold Rush.

TusenFryd hoort bij de recreatiegroep Parques Reunidos, waar bijvoorbeeld ook Attractiepark Slagharen onderdeel van is. Daar opende enkele jaren geleden al een reguliere triple-launch coaster van Gerstlauer: Gold Rush. Storm kent een vergelijkbaar ritverloop. Het project kostte 100 miljoen Noorse kroon, bijna 9 miljoen euro.