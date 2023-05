Disneyland Paris

Chaos, geschreeuw en protestborden: stakende medewerkers zetten Disneyland Paris op zijn kop

De stakingen in Disneyland Paris nemen steeds extremere vormen aan. Opstandige medewerkers houden het Franse Disney-resort al weken in hun greep. Dat begon met kleine acties, zoals het annuleren van een show. Inmiddels is het initiatief uitgegroeid tot een massale protestbeweging die er niet voor terugdienst om bezoekers en collega's te hinderen en de Disney-parken plat te leggen.

Dinsdag 30 mei 2023 gaat voor Disneyland Paris de boeken in als een dag waarop de stakers de dienst uitmaakten. De hele dag werd er gedemonstreerd, in en buiten de parken. Honderden ontevreden personeelsleden verzamelden zich 's ochtends in Main Street U.S.A. Later trok de menigte onder meer naar Fantasyland en Marvel Avengers Campus in het aangrenzende Walt Disney Studios Park.

Enkele attracties gingen noodgedwongen later open. Shows en parades werden geannuleerd. De luidruchtige werknemers droegen vlaggen, spandoeken en protestborden bij zich. Bovendien blokkeerden ze looproutes. Door het onophoudelijke gegil, geschreeuw, gejuich, gefluit, geklap en getoeter waren omroepberichten over het afgelasten van entertainmentacts soms nauwelijks te horen.



200 euro netto

De medewerkers zijn ontevreden over hun salaris en hun werkomstandigheden. Ze worden gesteund door de vakbonden UNSA, CFTC en CGT. Het eisenpakket bestaat onder andere uit een maandelijkse salarisverhoging van 200 euro netto, het dubbel betalen van werkzaamheden op zondag en het verdubbelen van de kilometerheffing. Disneyland Paris geeft vooralsnog niet thuis.







Daarom hebben de organisatoren alweer een nieuwe stakingsdag aangekondigd: zaterdag 3 juni belooft opnieuw een chaotische Disney-dag te worden, waarop heel veel bezoekers geconfronteerd zullen worden met de minder magische kant van de entertainmentreus. Dinsdag deden naar schatting duizend personen mee met het protest. Zaterdag hopen de initiatiefnemers dat aantal te overtreffen.



Geen antwoord

Disneyland kiest er zelf nog steeds voor om bezoekers niet te informeren over de geplande stakingen. Wie een entreebewijs aanschaft of een vakantie boekt, krijgt helemaal niets te horen over de mogelijke hinder. Looopings heeft een woordvoerster van Disneyland Paris dinsdagochtend gevraagd waarom er niet openlijk gecommuniceerd wordt over de kwestie, zodat toeristen er rekening mee kunnen houden. Daar kwam geen antwoord op.