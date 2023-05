Europa-Park Erlebnis-Resort

Ongelukje in Europa-Park-achtbaan Blue Fire: hand van bezoeker onder het bloed

Een Nederlandse bezoeker van Europa-Park heeft verwondingen overgehouden aan een ritje in de rollercoaster Blue Fire. De man raakte met zijn linkerhand één van de rotsen die langs de lanceerachtbaan staan. Op een foto, die hij zelf op Twitter zette, is te zien hoe zijn linkerhand onder het bloed zit.

In Blue Fire worden passagiers in 2,5 seconden gelanceerd van 0 naar 100 kilometer per uur. Vervolgens gaan ze vier keer over de kop. De 38 meter hoge attractie opende in 2009 in het themagebied IJsland. Ene Sebastiaan, een Nederlandse pretparkfanaat, maakte naar eigen zeggen al meer dan honderd ritjes. Vanmiddag ging het fout.

"Als iemand zich afvroeg hoe groot het vrijeruimteprofiel is bij Blue Fire in Europa-Park: waarschijnlijk iets te klein!", schrijft de bezoeker bij de foto van de bebloede hand. Het Duitse pretpark heeft vrijwel direct gereageerd op het bericht. "We vinden dit heel erg vervelend om te horen", laat het park weten.



EHBO-post

"Ons omgrenzingsprofiel bij Blue Fire is volgens de regels, maar we zullen de juiste afdeling onmiddellijk informeren over dit incident. Neem alsjeblieft ook contact op met onze EHBO-post als je dit nog niet hebt gedaan."



De Nederlander laat weten dat hij Europa-Park niets kwalijk neemt. "Geen zorgen, het zijn maar een paar wondjes. We verwachtten gewoon niet dat de rotsen binnen handbereik zouden zijn, we hebben ze tot nu toe nooit geraakt bij de ruim honderd ritjes op Blue Fire. Maar we hebben nog steeds een geweldige dag."